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16-летний украинский нападающий подпишет контракт с клубом немецкой элиты - СМИ

Сегодня, 21:32
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ФФУ

Шуранов (справа) выступает за юношескую сборную Украины

16-летний украинский нападающий Эрик Шуранов станет игроком первой команды выступающего в Бундеслиге Нюрнберга, сообщает Bild.

По информации издания в своем аккаунте в Twitter, посвященному новостям о баварском клубе, юный футболист уже в скором времени подпишет профессиональный контракт.

Прежде Шуранов защищал цвета юношеской команды Нюрнберга в чемпионате Германии среди игроков в возрасте до 17 лет. В его активе 12 голов в 13 матчах.

16-летний нападающий также выступает за юношескую сборную Украины. Он провел три поединка в квалификации на чемпионат Европы, в которых забил четыре мяча.

Ранее украинский полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка прокомментировал взаимоотношения с рулевым Шальке Доменико Тедеско после слухов о своем возможном уходе из клуба в январе.

По данным СМИ, полузащитник оказался в списке ненужных игроков и может покинуть Шальке зимой 2019-го года. Сообщалось, что Коноплянка отпугнул своими запросами по зарплате Бешикташ, который хочет его подписать.

Теги:   Бундеслига Трансферы Футбол

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