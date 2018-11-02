11 европейских футбольных топ-клубов согласовали выход из УЕФА и создание Суперлиги - СМИ

Лига чемпионов может прекратить свое существование в современном виде

11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, переговоры были инициированы мюнхенской Баварией. По их итогам был разработан проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в современном виде в 2021 году, а 11 клубов выйдут из состава УЕФА.

Они будут постоянными участниками новосозданной Суперлиги на протяжении 20 лет, не рискуя быть исключенными. Еще пять клубов будут приглашены в качестве "гостей".

Клубами-основателями Суперлиги будут Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан. Первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома.

Подписание итогового документа о создании Суперлиги должно состояться в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущие клубы европейского футбола не рассматривают создание закрытой Суперлиги в качестве альтернативы Лиги чемпионов и выступили против расширения числа участников чемпионатов мира с 32 до 40.

Позже стало известно, что испанские и итальянские клубы хотят создать альтернативный Лиге чемпионов международный турнир, чтобы повысить коммерческие доходы.

В январе 2016 года Бавария и Ювентус предложили создать европейский турнир только для клубов из топ-чемпионатов. По словам председателя правления Баварии Карла-Хайнца Румменигге, это соревнование может быть как независимым, так и проводиться под эгидой УЕФА.