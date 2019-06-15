1 млн долларов в год. Коломойский финансирует новичка украинской Премьер-лиги — журналист Сегодня, 01:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Коломойский поддерживает Днепр-1 — журналист REUTERS/Valentyn Ogirenko

Олигарх Игорь Коломойский дает новичку украинской Премьер-лиги Днепру-1 один миллионов долларов в год, сообщает журналист Константин Андриюк.



В интервью порталу Футбол 24 он рассказал, что для олигарха футбол на данный момент не в приоритете, хотя по его информации, тот поддерживает Днепр-1.

По итогам минувшего сезона Днепр-1 выиграл розыгрыш Первой лиги и вышел в украинскую Премьер-лигу. Президентом клуба является нардеп из фракции Народный Фронт Юрий Береза.

Также в минувшей кампании команда вышла в полуфинал Кубка Украины, где со счетом 0:2 проиграла Шахтеру.

Ранее Днепр, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, из-за долгов понизился в классе. Тем самым финалист Лиги Европы 2015-го года покинул Вторую лигу, поэтому лишился профессионального статуса.

Позже появилась информация, что клуб продолжит своё существование, но вне профессионального футбола.