Ювентус взял реванш у Сампдории, римское дерби завершилось миром. Результаты матчей чемпионата Италии

На этих выходных были сыграны поединки 32-го тура итальянской Серии А.

Римское дерби удалось по эмоциям, но не удалось по голам. Сложно сказать, что команды создали много моментов, матч скорее напоминал бой двух боксеров-тяжеловесов, которые медленно двигаются, но больно бьют друг друга.

Такая игра не могла привести к удалению - на 80-й минуте ошибся Стефан Раду, сфолив в совершенно не нужной ситуации против Чингиза Ундера. Впрочем, сразу после этого Лацио имел свой самый убойный момент в матче - Адам Марушич вышел на свидание с кипером, но на подмогу киперу вовремя пришел Эль-Шаарави.

А на 90-й минуте Рома создала сразу два убойных момента - сначала Джеко пробивал головой и попал в перекладину, а через несколько секунд он же пробивал издали - совсем чуть-чуть мимо.

На последних секундах матча Милинкович-Савич решил нанести удар со своей половины поля, и если бы попал по воротам, не факт, что Алиссон успел бы среагировать на этот выстрел.

Лацио — Рома 0:0

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, де Врей, Раду — Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 59) — Андерсон (Луис Альберто, 59), Иммобиле (Баштуш, 82).

Рома: Алиссон — Манолас (Флоренци, 74), Фасио, Жезус — Перес (Эль Шаарави, 82), Де Росси, Строотман, Коларов — Шик (Ундер, 55), Наингголан — Джеко.

Ювентус без особых проблем одолел Сампдорию, взяв реванш за поражение в первом круге. Под занавес первого тайма отметился Манджукич, а во второй половине дело довершили Бенедикт Хёведес и Сами Хедира.

Ювентус - Сампдория 3:0

Голы: Манджукич, 45, Хёведес, 60, Хедира, 75

Ювентус: Буффон — Хёведес, Ругани, Кьеллини, Асамоа — Хедира (Стураро, 81), Пьянич (Дуглас Коста, 44), Матюиди — Куадрадо, Дибала (Бентанкур, 67), Манджукич

Сампдория: Вивиано — Сала, Феррари, Сильвестре, Реджини — Баррето (Верре, 82), Торрейра, Прат — Рамирес (Капрари, 60) — Квальярелла (Ковнацки, 46), Сапата

Матч Милана и Наполи стоило смотреть хотя бы ради сейва Джанлуиджи Доннарумы на последней минуте поединка - Аркадиуш Милик, казалось бы, расстреливал его с пяти метров, но голкипер каким-то чудом смог среагировать на удар и выдать потрясающее спасение.

Милан – Наполи 0:0

Милан: Доннарумма – Калабрия, Сапата, Мусаккьо, Родригес – Кессье, Билья, Бонавентура (Локателли, 80) – Сусо, Калинич (Силва, 70), Чалханоглу

Наполи: Рейна – Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хисай – Аллан (Рог, 87), Жоржиньо, Гамшик (Зьелински, 66) – Кальехон, Мертенс (Милик, 66), Инсинье

Результаты матчей 32-го тура Серии А:

Аталанта — Интер 0:0

Фиорентина – СПАЛ 0:0

Сассуоло – Беневенто 2:2

Голы: Политано, 41, 64 – Диабате, 22, 72.

Болонья – Верона 2:0

Голы: Верди, 31, Надь, 90+4.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Наполи не позволил Ювентусу уйти в отрыв.