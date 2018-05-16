Журналист назвал возможную дату боя Усик - Гассиев

Пока что неизвестно, где именно будут драться Усик (справа) и Гассиев

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира WBO, WBC Александром Усиком и российским обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым может состояться 21 июля 2017 года, сообщает твиттер-аккаунт журналиста Марио Лопеса.

В то же время, остается неизвестным где именно пройдет поединок боксеров.

"21 июля – дата, которую я слышал по поводу проведения боя Усик – Гассиев. Но ничего не слышал об арене или городе", - говорится в сообщении.

July 21st is the date Im hearing for Usyk-Gassiev. Haven't heard anything about the venue/location... #boxing — Vasteve Lomakimko (@steveucnlive) 16 мая 2018 г.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

Недавно появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии. В свою очередь, Гассиев готов провести бой в любом месте.