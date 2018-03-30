Закрою ему рот. Соперник Ломаченко прокомментировал будущий поединок против украинца

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) дал интервью накануне поединка против украинского боксера Василия Ломаченко.
Его слова приводит badlefthook.com.
"Я не беспокоюсь о прозвище "Номасченко". Пусть сам Ломаченко об этом беспокоится. Я заставлю его замолчать его легко и просто. Я знаю свои преимущества, я настоящий легковес. Он поднялся в весе и должен быть готов. Знаю, что должен делать и тренироваться тяжело, но я закрою ему рот", - начал Линарес.
Также венесуэлец прокомментировал последний поединок Василия Ломаченко против кубинца Гильермо Ригондо, заявив, что тот был настолько скучным, что он заснул под конец. Линарес отметил, что у Ломаченко было больше преимуществ.
"Теперь для Василия сценарий поменяется. Он поднимается в весе и будет маленьким против меня. Для него может повториться ситуация с Ригондо. У Ломаченко есть преимущества и недостатки, как их имею и я.
Мы покажем яркий бой и в конце поединка рефери поднимет мою руку, потому что я этого хочу. Я – король. Если хочу сохранить этот титул, должен работать вдвойне больше", – сказал Линарес.
Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится 12 мая. Накануне промоутерская компания Golden Boy опубликовала промо-ролик, посвященный этому поединку.
Сам бой также посетит звездный нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду.
Ранее Ломаченко заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка. В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.
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