Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света
Фоззи
Уловка 22 и Мандалорец
Оксана Форостина
Время читать
Питер Сантенелло
Как приучить себя к дисциплине

WBA назвала лучшим в году бой Ломаченко и Линареса

Сегодня, 04:14
8
Цей матеріал також доступний українською

Василий Ломаченко одержал победу над Линаресом в мае 2018 года

Фото: Наталья Кравчук

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что считает лучшим в 2018 году поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

В этом бою весной Ломаченко техническим нокаутом победил Линареса и завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе.

По мнению WBA оба боксеры "показали отличную технику, скорость и мощность на ринге".

Ломаченко выиграл итоговый рейтинг лучших боксеров года по версии авторитетного медиа
Усик обошел Ломаченко и стал боксером года по версии еще одного популярного издания
Анатолий Ломаченко стал лучшим боксерским тренером года по версии Sports Illustrated
"Библия бокса" назвала Усика бойцом года
Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN
Гвоздик получил именной пояс чемпиона мира
Гвоздик на 55 мест улучшил свой статус в авторитетном рейтинге боксеров

 

Теги:   WBA Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Гаджеты

Вчера, 17:28

article_img
Вирусный тренд. Как создать новогодний коллаж "Топ-9" в Instagram
Авто

Вчера, 15:29

article_img
10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ
События

Вчера, 12:30

article_img
Прекрасные люди и ужасные дороги. Семь иностранных послов назвали главные достоинства и беды Украины