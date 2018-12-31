WBA назвала лучшим в году бой Ломаченко и Линареса Сегодня, 04:14 8 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко одержал победу над Линаресом в мае 2018 года Фото: Наталья Кравчук

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что считает лучшим в 2018 году поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

В этом бою весной Ломаченко техническим нокаутом победил Линареса и завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе.

По мнению WBA оба боксеры "показали отличную технику, скорость и мощность на ринге".

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