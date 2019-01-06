Возможный соперник Усика отреагировал на слова промоутера украинца об отказе от боя Сегодня, 23:41 24 Цей матеріал також доступний українською Усик, скорее всего, будет драться с Поветкиным или Ортисом в супертяжелом весе Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер супертяжеловеса Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс отрицает, что боксер отказался от боя с украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

На своем аккаунте в Twitter представитель новозеландца отметил, что никогда не контактировал ни с кем из команды украинца, поэтому заявление его промоутера - ложь.

В ноябре Хиггинс заявил изданию Stuff, что Усик не имеет фанатской базы в Великобритании, потому организация боя с его клиентом пока что экономически нецелесообразна, хотя и допустил возможность проведения поединка в будущем.

Накануне промоутер украинца Александр Красюк в комментарии паблику Бокс признался, что Паркер и Джаррелл Миллер отказались драться с тяжеловесом, сообщает Укринформ. По его словам, камерунец Карлос Такам бросил вызов британцу Дереку Чисоре, а другой британец Диллиан Уайт, скорее всего, будет драться с соотечественником Энтони Джошуа.

"Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте остались только [россиянин Александр] Поветкин и [кубинец Луис] Ортис. С вероятностью 70 процентов кто-то из них станет первым соперником Александра в супертяжах", - отметил представитель Усика.

Красюк добавил, что если с ними не удастся договориться, то в марте украинец проведет обязательную защиту титула WBA в первом тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева.

Ранее команда Усика сообщила, что украинец не будет проводить бой с Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Впоследствии промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своей весовой категории - против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда, который ранее завершил карьеру, но готов вернуться.