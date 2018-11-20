Владимир Кличко усилил слухи о возвращении на ринг и реванше с Джошуа

Украинский экс-боксер Владимир Кличко дистанцировался от комментариев своего бывшего менеджера Бернда Бенте, который исключил матч-реванш против чемпиона мира IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

В своем аккаунте в Twitter 42-летний экс-боец дал понять, что Бенте не представляет его интересы после того, как он завершил карьеру.

"С тех пор, как я ушел из спорта, мой брат [Виталий] и я заняты в разных сферах жизни, но никто из нас не хочет и не нуждается в личном "менеджере", - отметил Владимир Кличко.

Since retiring from the sport, my brother and I are active in different fields of life, but neither of us want, or need a personal “manager”. — Klitschko (@Klitschko) 20 ноября 2018 г.

Ранее Бенте в комментарии Sky Sports отверг возможность реванша украинского экс-боксера против Джошуа после того, как промоутер британца Эдди Хирн предположил, что его клиент в апреле 2019 года может провести защиту своих титулов против "неожиданного соперника".

Как отмечает Sky Sports, предпочтительным для британца оппонентом продолжительное время был чемпион мира WBC Деонтэй Уайлдер, но в декабре тот будет защищать свой пояс против Тайсона Фьюри, тогда как Диллиану Уайту нужно драться с Дереком Чисорой 22 декабря, прежде чем снова встретиться с Джошуа.

В свою очередь, украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик пока не спешит драться с британцем после своего решения подняться в супертяжи, поскольку сперва хочет отдохнуть и освоиться в новом для себя дивизионе.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.