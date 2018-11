Владимир Кличко усилил слухи о возвращении на ринг и реванше с Джошуа

Украинский экс-боксер Владимир Кличко дистанцировался от комментариев своего бывшего менеджера Бернда Бенте, который исключил матч-реванш против чемпиона мира IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

В своем аккаунте в Twitter 42-летний экс-боец дал понять, что Бенте не представляет его интересы после того, как он завершил карьеру.

"С тех пор, как я ушел из спорта, мой брат [Виталий] и я заняты в разных сферах жизни, но никто из нас не хочет и не нуждается в личном "менеджере", - отметил Владимир Кличко.

Since retiring from the sport, my brother and I are active in different fields of life, but neither of us want, or need a personal “manager”.