Владимир Кличко сыграет на барабанах с рок-группой

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Владимир Кличко на барабанах в составе группы Rock-H
Официальный сайт фан-клуба братьев Кличко

Владимир Кличко на барабанах в составе группы Rock-H

15 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выступит в составе закарпатской группы Rock-H в киевском Docker Pub, сообщает Официальный сайт фан-клуба братьев Кличко.

Кличко выступит в роли барабанщика и сыграет две композиции группы, которые ему больше всего нравятся.

Сообщается, что барабанами Кличко-младший увлекся еще давно. Он обустроил в своем доме специальную звукоизолированную комнату для репетиций. Пару лет назад он познакомился с творчеством группы Rock-H.

3 августа 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении своей спортивной карьеры. Недавно он заявил о том, что не потерял интерес к боксу, но для возвращения на ринг ему нужна причина.

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