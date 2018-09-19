19 сентября 2018, среда

Владимир Кличко согласился читать лекции в Гарварде

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Виталий Кличко будет преподавать в Гарварде

Виталий Кличко будет преподавать в Гарварде

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко будет читать лекции в Гарвардском университете.

Об этом в интервью theБабель рассказал старший брат бывшего боксера, нынешний мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Владимир уже несколько лет читал лекции по менеджменту в Швейцарии в университете Санкт-Галлена, а теперь получил предложение из Гарварда.

"Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился", - сказал Виталий.

Ранее олимпийский чемпион-1996 и экс-чемпион мира в профессионалах признался, что значительную часть своей карьеры не любил бокс. По словам Кличко, в начале своей карьеры он относился к своему виду спорта исключительно как к профессии.

Также украинец дал своим болельщикам совет, как решать проблемы.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

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