Владимир Кличко согласился читать лекции в Гарварде

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко будет читать лекции в Гарвардском университете.

Об этом в интервью theБабель рассказал старший брат бывшего боксера, нынешний мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Владимир уже несколько лет читал лекции по менеджменту в Швейцарии в университете Санкт-Галлена, а теперь получил предложение из Гарварда.

"Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился", - сказал Виталий.

Ранее олимпийский чемпион-1996 и экс-чемпион мира в профессионалах признался, что значительную часть своей карьеры не любил бокс. По словам Кличко, в начале своей карьеры он относился к своему виду спорта исключительно как к профессии.

Также украинец дал своим болельщикам совет, как решать проблемы.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.