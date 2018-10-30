30 октября 2018, вторник

Владимир Кличко прокомментировал возможность прихода в политику

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Владимир Кличко решил остаться в спорте

Владимир Кличко решил остаться в спорте

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг возможность прихода в политику по примеру своего старшего брата Виталия.

В интервью телеканалу Прямой бывший спортсмен отметил, что на этом этапе в их семье уже есть один политик. По его словам, его брат внимательно относится к своей работе.

"Поэтому я на сегодняшнем этапе остаюсь в спорте. И я сегодня презентовал новый интернет-портал mixsport.pro. Это портал, который объединяет, централизует спорт не только в городе Киев, но и в Украине", - добавил Владимир Кличко.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде.

После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры. В декабре 2017 года он рассказал, почему отказался от реванша против Джошуа. По его словам, контракт на поединок был уже на столе, но в последний момент принял решение о завершении карьеры.

Позже Владимир Кличко заявил о том, что не собирается заниматься политикой, как его старший брат Виталий.

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