04 октября 2018, четверг

Владимир Кличко оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

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Кличко верит в шансы Усика преуспеть в супертяжелом весе
Фото: Александр Усик via Instagram

Кличко верит в шансы Усика преуспеть в супертяжелом весе

Бывший украинский чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал шансы своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Александра Усика, преуспеть в его категории, куда тот стремится.

В интервью vRINGe.com экс-боксер заявил, что спарринговал с тяжеловесом три недели назад, и у того прекрасная техника, из-за чего ему пришлось непросто. По его мнению, у абсолютного чемпиона мира есть шанс в супертяжелом весе.

"Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная" - отметил Кличко.

Следующий свой бой Усик проведет против Тони Белью. На кону поединка, который состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере, будут стоять все четыре титула украинца.

Абсолютному чемпиону мира к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. 

По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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