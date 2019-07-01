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Фокус сместился. Владимир Кличко поставил точку в слухах о возвращении на ринг

Сегодня, 02:00
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Владимир Кличко via Facebook

По словам Кличко, он непреклонен в своем решении завершить карьеру боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг продолжительные слухи о своем возвращении на ринг.

В интервью The Sun бывший спортсмен заявил, что «непреклонен» в своем решении уйти из бокса и переключиться на другую карьеру.

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«Я никогда не выигрывал так много, когда проиграл. У меня было много побед, но то, чему я научился во время [своего заключительного] боя важнее, чем любой успех», — убежден Кличко.

По словам экс-боксера, который сейчас преподает в университете, владеет гостиницей и запустил свой спортивный сайт, раньше он думал, что неудача — не его путь, но теперь знает, что «страстное поражение» — это альтернатива.

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«Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие арены для битвы», — резюмировал Кличко.

Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называли Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Теги:   Владимир Кличко Бокс

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