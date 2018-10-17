Владимир Кличко и Ломаченко стали лучшими боксерами 21-го века в своих дивизионах по версии авторитетного портала

Авторитетный портал Max Boxing назвал украинцев Владимира Кличко и Василия Ломаченко лучшими боксерами 21-го века в своих весовых категориях.
По его версии, уже завершивший профессиональную карьеру спортсмен стал лучшим в тяжелом весе, где он владел титулами чемпиона мира WBO, IBF, IBO, WBA и журнала The Ring.
Ломаченко был назван лучшим в полулегком весе, где он владел поясом WBO, после чего перешел в легкий дивизион, в котором выиграл титул WBA.
В остальных категориях победили:
Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший (США)
Суперсредний вес – Андре Уорд (США)
Средний вес – Бернард Хопкинс (США)
Первый средний вес – Рональд Райт (США)
Полусредний вес – Флойд Мэйвезер-младший (США)
Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд (США)
Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес (Мексика)
Первый полулегкий вес – Крис Джон (Индонезия)
Легчайший вес – Мэнни Пакьяо (Филиппины)
Первый легчайший вес – Синсукэ Яманака (Япония)
Второй наилегчайший вес – Наойя Инуэ (Япония)
Наилегчайший вес – Роман Гонсалес (Никарагуа)
Первый наилегчайший вес – Донни Ньетес (Филиппины)
Минимальный вес – Ванхенг Менайотин (Таиланд)
Ранее бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев. Перед этим Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
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