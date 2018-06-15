15 июня 2018, пятница

Владимир Кличко дал совет по решению проблем

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Владимир Кличко не знает слова

Владимир Кличко не знает слова "проблема"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко дал своим болельщикам совет, как решать проблемы.

Как сообщает Klitschko-brothers.com, бывший боксер сообщил, что в его лексиконе вообще нет слова "проблема". Все трудности в жизни он привык называть "вызовами".

"От самого слова "проблема" уже опускаются руки. Поэтому я убрал из своего лексикона это слово, заменив его на вызовы. С вызовами же надо справляться и бороться. И первое, что нужно сделать – определить свои вызовы", - сказал Кличко-младший.

Ранее Владимир написал книгу, которая называется "Управление вызовами".

На начале мая Кличко сообщил, что вернется в бокс только в благотворительных целях. Украинский экс-спортсмен подтвердил, что завершил свою карьеру и указал на то, что люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

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