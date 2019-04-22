Виталий Кличко заявил о своей вине в поражении брата от Джошуа Сегодня, 17:02 808 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко via Facebook Виталий Кличко ожидал победы брата над Джошуа Владимир Кличко via Facebook

Экс-чемпион мира в боксе Виталий Кличко убежден, что его брат Владимир проиграл титульный бой Энтони Джошуа по его вине.



В эфире телеканала Интер нынешний мэр Киева отметил, что британец дрался со многими, но единственным, кто отправил его в нокдаун, был его брат, сообщает Tribuna.com.

По мнению бывшего чемпиона мира, Владимир был за полшага от победы в этом поединке, и он говорил ему, что не стоит спешить, ведь нокаут придет.

"Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира – моя ошибка", - считает Кличко-старший.

29 апреля 2017-го года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде, хотя по ходу боя сам побывал в нокдауне.

После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

