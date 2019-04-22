Виталий Кличко дал несколько советов Усику для успешных выступлений в супертяжах Сегодня, 19:06 368 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко via Facebook Кличко назвал поединок Усика против Такама разминкой для украинца Виталий Кличко via Facebook

Легендарный в прошлом украинский боксер Виталий Кличко поделился ожиданиями и дал несколько советов Александру Усику перед его дебютом в супертяжелом весе в бою против камерунца Карлоса Такама.

По словам Кличко, у Усика непростое задание заявить о себе в супертяжах, ведь не так много примеров, когда боксеры поднимались в высшую весовую категорию и становились звездами бокса, сообщает Сегодня.

В частности, среди успешных примеров экс-чемпион мира вспомнил Эвандера Холифилда.

Кличко заявил, что для успеха в супертяжелом весе Усику важно сохранить скорость и поработать над силой удара.

"В чем разница между тяжелым весом и всеми остальными? В супертяжах очень тяжелые удары - один удар, одна секунда могут решить исход боя", - сказал Кличко.

Также Кличко считает, что следующий соперник Усика - Такам - это, разминка для украинца. Серьезным испытанием в этой категории может быть, например, поединок против британца Энтони Джошуа.

"Думаю, чтобы побеждать в супертяжах Усику нужно иметь вес 105-107 кг для сохранения скорости и силы удара", - добавил Кличко.

Усик свой следующий поединок проведет против камерунца Карлоса Такама. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявлял, что когда боксер станет официальным претендентом на титул WBO, бой с британским чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Джошуа неизбежен.