Виталий Кличко поучаствовал в фестивале байкеров - видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко стал участником фестиваля байкеров MotoOpenFest.

Как сообщает официальная страница мэра Киева в Facebook, Кличко-старший проехался на мотоцикле от Крещатика до парка Муромец.

После участия в фестивале экс-боксер сообщил, что всегда любил скорость.

"Я из тех людей, кто любит скорость, свободу. Чувства, которые сложно описать словами. Чувства, когда находишься на мотоцикле. И тот, кто попробовал, уже никогда не останавливается", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко стал первым украинским членом Международного зала славы бокса.

Недавно украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил о том, что проведению реванша против Леннокса Льюиса помешала мама британского боксера.