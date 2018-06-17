17 июня 2018, воскресенье

Виталий Кличко поучаствовал в фестивале байкеров - видео

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Виталий Кличко проехался на байкерском мотоцикле

Виталий Кличко проехался на байкерском мотоцикле

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко стал участником фестиваля байкеров MotoOpenFest.

Как сообщает официальная страница мэра Киева в Facebook, Кличко-старший проехался на мотоцикле от Крещатика до парка Муромец.

После участия в фестивале экс-боксер сообщил, что всегда любил скорость.

"Я из тех людей, кто любит скорость, свободу. Чувства, которые сложно описать словами. Чувства, когда находишься на мотоцикле. И тот, кто попробовал, уже никогда не останавливается", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко стал первым украинским членом Международного зала славы бокса. 

Недавно украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил о том, что проведению реванша против Леннокса Льюиса помешала мама британского боксера.

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