Виталий Кличко оставил отпечаток кулака в Зале славы бокса

Экс-чемпиона мира в тяжелом весе Виталия Кличко включили в Зал славы бокса. По традиции, он оставил музею отпечаток своего кулака, сообщает klitschko-brothers.

Виталий стал первым украинским членом международного Зала славы бокса.

В категории «Современные боксёры» (те, которые провели последний бой не раньше чем в 1989 году) сначала были 32 кандидата. Из них путём голосования выбрали трёх.

Поэтому кроме Кличко в зал вошли еще Эрик Моралес и Винки Райт.

Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта

Ранее стало известно, что Фьюри вернулся в ринг впервые после победы над Кличко, перед этим он назвал братьев Кличко лузерами.