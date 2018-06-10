10 июня 2018, воскресенье

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака в Зале славы бокса

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Виталий Кличко стал первым украинским членом международного Зала славы бокса
Фото: klitschko-brothers.com

Виталий Кличко стал первым украинским членом международного Зала славы бокса

Экс-чемпиона мира в тяжелом весе Виталия Кличко включили в Зал славы бокса. По традиции, он оставил музею отпечаток своего кулака, сообщает klitschko-brothers.

Виталий стал первым украинским членом международного Зала славы бокса.

В категории «Современные боксёры» (те, которые провели последний бой не раньше чем в 1989 году) сначала были 32 кандидата. Из них путём голосования выбрали трёх.

Поэтому кроме Кличко в зал вошли еще Эрик Моралес и Винки Райт.

Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта

Ранее стало известно, что Фьюри вернулся в ринг впервые после победы над Кличко, перед этим он назвал братьев Кличко лузерами.

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