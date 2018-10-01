Виталий Кличко и Леннокс Льюис вышли на ринг друг против друга спустя 15 лет - видео

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис спустя 15 лет после своего очного боя вышли друг против друга в боксерских перчатках.

Как сообщает XSport.ua, легендарные бойцы встретились во время открытия конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в Киеве.

Бывшие соперники вышли на сцену в перчатках и в подробностях разобрали свой бой 2003 года. Украинец и британец согласились, что победителем того поединка стал не кто-то из них, а сам бокс.

Примечательно, что на сцене появился и врач Пол Уоллес, который решил остановить тогдашний бой из-за рассечения у нынешнего мэра Киева.

"В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс", - заявил Уоллес, который и на этот раз осмотрел бровь Кличко.

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Сообщалось, что во время 56-го конгресса WBC, который пройдет с 30 сентября по 5 октября 2018 года в Киеве, между бывшими боксерами будет организован выставочный бой. Поединок состоится в рамках благотворительного аукциона.

Бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который прошел 21 июня 2003 года, был остановлен врачом из-за рассечения у боксера из Украины, несмотря на то, что нынешний мэр Киева выигрывал поединок у всех трех судей со счетом 58:56. После поединка британский спортсмен пообещал реванш сопернику, но не сдержал обещания и через несколько месяцев завершил профессиональную карьеру.

Недавно Кличко заявил о том, что проведению реванша против Льюиса помешала мама британского боксера. По мнению украинца, он не понравился маме соперника, и она сказала сыну больше не проводить с ним бой. Льюис заявлял, что отказался от реванша, поскольку не захотел возобновлять карьеру.