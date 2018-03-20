Вечер бокса с участием Гвоздика показал рекордно низкие телерейтинги

Бой Александра Гвоздика против Мехди Амара не вызвал интереса у зрителей

Вечер бокса в Нью-Йорке с участием украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика показал рекордно низкие телерейтинги на телеканале ESPN.

Как сообщает Sport Arena, суммарно все поединки, которые прошли на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден, посмотрели 488 тысяч зрителей. Этот показатель стал худшим за время сотрудничества президента компании Top Rank Боба Арума с популярным телеканалом.

Отметим, что бой Гвоздика и Амара прошел в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке, а главным поединком стала встреча Хосе Карлоса Рамиреса и Амира Имама, победу в которой решением судей одержал Рамирес.

Низкие рейтинги вечера бокса в Нью-Йорке стали следствием не только отсутсвия громких имен боксеров, но и накладкой на популярный баскетбольный турнир NCAA, четыре матча которого посмотрели свыше 15 тысяч зрителей.

Накануне украинский боксер единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. При этом, впервые он провел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком. Сам Гвоздик уже выразил желание провести бой с победителем этого поединка.