Ломаченко назвал своего потенциального соперника в 2018 году

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко сказал, что его следующим возможным соперником будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис, сообщает TMZ.com

Украинский боксер отмечает, что поединок состоится в декабре этого года, как только он восстановится после операции на плече. По словам Ломаченко он сразится с Дэвисом только в том случае, если он будет подходить ему по весовой категорие. Это значит, что сопернику нужно набрать массу до 135 фунтов (61 кг).

Также Ломаченко не исключает поединок с Майком Гарсией, но на декабрь бой с Джервонтой наиболее реалистичен.

По информации boxingscene.com менеджер Дэвиса Флойд Мейвезер уже связался с промоутерской компанией Ломаченко Top Rank, чтобы обсудить идею проведения боя между украинцем и его подопечным.

Ранее стало известно, что Ломаченко сделают операцию на плече, а 12 мая Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.