06 июня 2018, среда

Ломаченко назвал своего потенциального соперника в 2018 году

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На бой с Джервонтой Ломаченко согласится, если соперник наберёт вес
Фото: Top Rank

На бой с Джервонтой Ломаченко согласится, если соперник наберёт вес

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко сказал, что его следующим возможным соперником будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис, сообщает TMZ.com

Украинский боксер отмечает, что поединок состоится в декабре этого года, как только он восстановится после операции на плече. По словам Ломаченко он сразится с Дэвисом только в том случае, если он будет подходить ему по весовой категорие. Это значит, что сопернику нужно набрать массу до 135 фунтов (61 кг).

Также Ломаченко не исключает поединок с Майком Гарсией, но на декабрь бой с Джервонтой наиболее реалистичен.

По информации boxingscene.com менеджер Дэвиса Флойд Мейвезер уже связался с промоутерской компанией Ломаченко Top Rank, чтобы обсудить идею проведения боя между украинцем и его подопечным.

Ранее стало известно, что Ломаченко сделают операцию на плече, а 12 мая Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове