20 октября 2018, суббота

В UFC отреагировали на слухи о бое Мейвезер - Нурмагомедов

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Дэйна Уайт не верит в возможность боя Мейвезер - Нурмагомедов

Дэйна Уайт не верит в возможность боя Мейвезер - Нурмагомедов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт опроверг наличие переговоров по поводу будущего боя между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях по боксу Флойдом Мейвезером.

В интервью BoxingScene Уайт заявил, что у россиянина есть действующий контракт с UFC, а сторона американца и вовсе не связывалась с его организацией.

"Не обращайте внимание на разговоры о бое Хабиба и Мэйвезера. Во-первых, сторона Мэйвезера с нами не связывалась. У Хабиба контракт с UFC. Флойд просто решил напомнить о себе", - сказал Уайт.

На прошлой неделе Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял. Позже американец сообщил, что намерен драться с россиянином только по правилам бокса и только в Лас-Вегасе.

Недавно 41-летний американец сказал, что намерен провести реванш против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после боя против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов считает, что перед боем с Мейвезером команду россиянина нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.

Журнал Новое Время №38

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