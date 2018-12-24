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В России заявили о неизбежности реванша Гассиева с Усиком

Сегодня, 21:44
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Фото: Мурат Гассиев via Instagram

Первый бой между Усиком и Гассиевым завершился победой украинца

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой-рвенаш между россиянином Муратом Гассиевым и украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком может состоятся в конце 2019 года или в начале 2020-го.

По словам Крмелева, бой между Усиком и Гассиевым нужен и они делают "все возможное", чтобы его организовать, сообщает Спорт-Экспресс.

"Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Независимо от того, в какой категории будет выступать Усик - тяжелой или супертяжелой", - сказал Кремлев.

Стоит отметить, что WBA обязала Усика защищать титул в бою с другим россиянином - Денисом Лебедевым, однако Кремлева этот факт не волнует и он назвал возможную дату боя-реванша между Усиком и Гассиевым.

"Или в конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика о возможности реванша. Они были не против. Как сейчас? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя", - добавил Кремлев.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

После поражения Гассиев заявил, что готов снова подраться с Усиком в любое время и в любом месте.

Теги:   Мурат Гассиев Александр Усик Бокс

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