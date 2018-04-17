В России ответили на нежелание Усика биться с Гассиевым в РФ

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Место боя Александра Усика и Мурата Гассиева пока что не определено
Фото: WBSS

Место боя Александра Усика и Мурата Гассиева пока что не определено

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на слова чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александра Усика, который не хочет проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева на территории РФ.

Как сказал функционер в интервью Р-Спорт, место проведения боя выбирает WBSS, а не участники поединка, поэтому если организаторы выберут Россию, то боксеры должны принять это решение.

"Тут решает не он и не мы, тут все решает WBSS. Как организаторы суперсерии решат, так и будет. И у Мурата подписан контракт так – где WBSS решит, там он и должен драться", - сказал Кремлев.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

Ранее стало известно, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове