В команде Усика отреагировали на возможность защиты титулов против российского боксера

Александр Красюк не уверен, что Александр Усик будет драться с Денисом Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не намерен защищать титулы в поединке против российского боксера Дениса Лебедева.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в интервью Трибуне. По его словам, у 39-летнего россиянина есть статус обязательного претендента на пояс WBA Super, которым владеет Усик, но украинец имеет право провести этот поединок не ранее, чем через год-полтора.

"Он же в крузервейте. Дело в том, что у WBA есть определенное количество чемпионов, есть своя последовательность. Конечно, будут приставать. Но Александр, по многим версиям, суперчемпион. Это дает ему возможность получать не привычные 12 месяцев на обязательную защиту, но 18, иногда и 24 месяца. Времени достаточно. Нужно отдохнуть, на месяц забыть о боксе", - сказал Красюк.

Отметим, что к тому времени Усик может уже провести несколько боев в супертяжелом весе и неизвестно, вернется ли украинец в крузервейт.

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику.

В сентябре менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил о том, что WBA обязала украинца начать переговоры о поединке с его клиентом, который объявлен ассоциацией "чемпионом в отпуске".