В команде Нурмагомедова собрались пригласить Ломаченко для помощи в подготовке к бою с Мейвезером

Абдулманап Нурмагомедов (слева) хочет собрать мощную команду для подготовки Хабиба к бою с Флойдом Мейвезером

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о перспективах в возможном боксерском поединке против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

Как заявил специалист в интервью Р-Спорт, команда россиянина уверена в победе над американцем, но ее нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.

"Разнесем этого соперника. Хабиб будет в ближнем бою клинчевать, это не будет выглядеть чистым боксом, надеюсь, что у Хабиба шансы выше, чем у Макгрегора. Надеюсь, в нашем углу будут Василий Ломаченко, Майк Тайсон и один из лучших тренеров России", - сказал Нурмагомедов-старший.

Также тренер выразил надежду, что бой его сына против Мейвезера состоится в России, но это станет известно уже после окончания его дисквалификации.

"Думаю, такой бой должен состояться в России. У нас очень большая мотивация. Когда может состояться бой? Для начала нужно дождаться окончания дисквалификации", - добавил Абдулманап.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

В августе 2017 года боксер Флойд Мейвезер досрочно победил бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10 раунде.

На прошлой неделе Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял.