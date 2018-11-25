Усика обязали драться с российским боксером

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести бой с российским боксером Денисом Лебедевым.

Накануне Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона и теперь претендует на поединок с Александром Усиком, а бой с украинцом должен состояться не позднее 10 марта 2019 года, заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов в интервью ТАСС.

"Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019", - сказал Корнилов.

В ночь на 11 ноября украинский боксер нокаутировал в 8 раунде американца Тони Белью и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring.

Недавно украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о том, что начал сотрудничать с новым тренером Юрием Ткаченко.