22 сентября 2018, суббота

Усик в Лондоне сдал допинг-тест - видео

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Александр Усик сдал допинг-тест сразу после прибытия в Лондон
Фото: Эгис Климас via Instagram

Александр Усик сдал допинг-тест сразу после прибытия в Лондон

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после прибытия в Лондон для мероприятий перед боем против Тони Белью сдал допинг тест.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас, сопроводив свою запись видео и фотографиями.

"Мы всегда за чистый спорт. VADA сегодня утром наведалась к Александру Усику", - написал Климас.

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We always for clean sport VADA made a visit this morning to see @usykaa #vada #london #cleansport #klimasmanagement

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

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