Усик в Лондоне сдал допинг-тест - видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после прибытия в Лондон для мероприятий перед боем против Тони Белью сдал допинг тест.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас, сопроводив свою запись видео и фотографиями.
"Мы всегда за чистый спорт. VADA сегодня утром наведалась к Александру Усику", - написал Климас.
Переглянути цей допис в Instagram
We always for clean sport VADA made a visit this morning to see @usykaa #vada #london #cleansport #klimasmanagement
Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.
Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования