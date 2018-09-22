Усик в Лондоне сдал допинг-тест - видео

Александр Усик сдал допинг-тест сразу после прибытия в Лондон

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после прибытия в Лондон для мероприятий перед боем против Тони Белью сдал допинг тест.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас, сопроводив свою запись видео и фотографиями.

"Мы всегда за чистый спорт. VADA сегодня утром наведалась к Александру Усику", - написал Климас.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.