Усик стал вторым самым популярным украинским спортсменом по числу подписчиков в Instagram

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал вторым самым популярным украинским спортсменом по количеству подписчиков в Instagram.

Согласно рейтингу, составленному статистическому агентству Aredi.Agency, теперь у боксера в популярной соцсети 481 тысяча подписчиков.

Тем самым ему удалось обойти футболиста Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, у которого 394 тысячи подписчиков.

Первое место остается у другого чемпиона мира по боксу - Василия Ломаченко. На страницу легковеса в Instagram подписались более 1,147 миллиона пользователей.

В десятку рейтинга также входят (в порядке понижения подписчиков): Евгений Коноплянка (футбол), Элина Свитолина (теннис), Андрей Ярмоленко (футбол), Юлия Левченко (легкая атлетика), Андрей Лунин (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) и Дарья Билодид (дзюдо).

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.