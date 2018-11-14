Усик стал вторым самым популярным украинским спортсменом по числу подписчиков в Instagram

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал вторым самым популярным украинским спортсменом по количеству подписчиков в Instagram.
Согласно рейтингу, составленному статистическому агентству Aredi.Agency, теперь у боксера в популярной соцсети 481 тысяча подписчиков.
???????? Ukrainian athletes in Instagram ???????? (November 2018) #Top10 #loma #Usyk pic.twitter.com/GI2Gi1Hvo3— AREDI (@AREDI_sma) 13 ноября 2018 г.
Тем самым ему удалось обойти футболиста Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, у которого 394 тысячи подписчиков.
Первое место остается у другого чемпиона мира по боксу - Василия Ломаченко. На страницу легковеса в Instagram подписались более 1,147 миллиона пользователей.
В десятку рейтинга также входят (в порядке понижения подписчиков): Евгений Коноплянка (футбол), Элина Свитолина (теннис), Андрей Ярмоленко (футбол), Юлия Левченко (легкая атлетика), Андрей Лунин (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) и Дарья Билодид (дзюдо).
11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.
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