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Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии Sports Illustrated

Сегодня, 21:11
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В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером 2018 года по версии Sports Illustrated.

Как отмечает авторитетное издание, в 2018 году тяжеловес выиграл Всемирную суперсерию, победив Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме того, в ноябре боксер сумел одолеть на родине Тони Белью в Англии, благодаря чему сумел защитить все четыре чемпионских титула, а также пояс от журнала The Ring.

Sports Illustrated также назвал украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. 

Ранее Усик вошел в четверку претендентов на получение награды лучшему зарубежному спортсмену 2018 года по версии британской BBC.

После этого украинский тяжеловес поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec, опередив своего соотечественника Василия Ломаченко.

Теги:   Sports Illustrated Александр Усик Бокс

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