Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN Вчера, 23:52 47 Цей матеріал також доступний українською В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира и защитил свои титулы Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.

Как отмечает ресурс, в отличие от прошлых лет, сейчас было легче определить лучшего бойца, ведь украинец провел фантастический год.

Медиа напоминает, что Усику удалось выиграть все три боя, по итогам которых он стал абсолютным чемпионом мира и выиграл трофей Мохаммеда Али, а также провел успешную защиту своих титулов.

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Второе место по итогам года досталось его соотечественнику Василию Ломаченко, которому удалось выиграть титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе после перехода из полулегкого дивизиона.

Позиции с третьей по четвертую соответственно заняли легковес Майки Гарсия (США), супертяжеловес Энтони Джошуа (Великобритания) и Морис Хукер (США), выступающий в первом полусреднем весе.

Ранее другое авторитетное медиа Sports Illustrated назвало Усика лучшим боксером 2018 года независимо от весовой категории по своей версии.