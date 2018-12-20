Фоззи
Рим Куарона – черно-белое чудо
Игорь Семиволос
На кого Трамп оставляет Сирию
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба

Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN

Вчера, 23:52
47
Цей матеріал також доступний українською

В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира и защитил свои титулы

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.

Как отмечает ресурс, в отличие от прошлых лет, сейчас было легче определить лучшего бойца, ведь украинец провел фантастический год.

Медиа напоминает, что Усику удалось выиграть все три боя, по итогам которых он стал абсолютным чемпионом мира и выиграл трофей Мохаммеда Али, а также провел успешную защиту своих титулов.

Второе место по итогам года досталось его соотечественнику Василию Ломаченко, которому удалось выиграть титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе после перехода из полулегкого дивизиона.

Позиции с третьей по четвертую соответственно заняли легковес Майки Гарсия (США), супертяжеловес Энтони Джошуа (Великобритания) и Морис Хукер (США), выступающий в первом полусреднем весе.

Ранее другое авторитетное медиа Sports Illustrated назвало Усика лучшим боксером 2018 года независимо от весовой категории по своей версии.

Теги:   Энтони Джошуа ESPN Александр Усик Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Вчера, 21:42

article_img
Два цвета Зеленого Клина. Как столетие назад украинцы Дальнего Востока пытались объявить национальную автономию
Гаджеты

Вчера, 21:00

article_img
10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019
Инновации

Вчера, 20:03

article_img
Главные прогнозы на 2019 год. Солнце взорвется, Netflix разорится, Apple купит Tesla