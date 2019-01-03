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Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного медиа

Сегодня, 21:29
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Ранее Усик получил пояс от "Библии бокса" - авторитетного журнала The Ring

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного ресурса BoxingScene.

Портал отметил, что в 2018 году украинский боец выиграл все три своих поединка, по итогам которых стал абсолютным чемпионом и защитил все свои титулы.

Проиграли награду Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес), Майки Гарсия (США, легкий вес), Морис Хукер (США, первый полусредний вес), Косэй Танака (Япония, наилегчайший вес), Джош Уоррингтон (Великобритания, полулёгкий вес).

НВ сообщал, что Усик признан лучшим бойцом 2018 года по версии "Библии бокса" - авторитетного журнала The Ring. Аналогичное решение принял и авторитетный портал Boxingtalk.

Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе был признан лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports. Также Александр Усик был признан влиятельным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.  

Перед этим авторитетное медиа Sports Illustrated назвало украинца лучшим боксером 2018 года вне зависимости от весовой категории.

Теги:   Александр Усик Бокс

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