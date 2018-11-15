Усик стал героем мультфильма по мотивам боя с Белью - видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его последний соперник Тони Белью стали героями мультфильма по итогам своего боя.

Авторами видео стала студия анимации Mojahed Fudailat, которая регулярно делает мультики о главных боях в боксе и смешанных единоборствах.

Усик в новом мультфильме только боксирует и не произносит слов, тогда как его соперник много болтает во время боя. После нокаута Усик сошелся взглядом с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, бой против которого является для украинца главной целью на новом этапе его карьеры.

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В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.