Усик стал финансово самым перспективным боксером мира по версии Forbes Сегодня, 02:42 72 Цей матеріал також доступний українською За Всемирную суперсерию и бой с Белью Усик заработал около 10 млн долларов - Forbes Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занял первое место в рейтинге Forbes среди самых перспективных боксеров мира по своим доходам.

Авторитетное издание считает, что украинский спортсмен сможет увеличить свои заработки после перехода в супертяжелый вес, где дерутся такие звезды, как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

Вместе с тем, отмечает медиа, рост доходов тяжеловеса может обеспечить и бой в нынешнем дивизионе с Андре Уордом, если тот возобновит карьеру.

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По данным Forbes, за Всемирную суперсерию, где он стал абсолютным чемпионом мира, а также защиту поясов против Тони Белью, Усик в сумме заработал около 10 млн долларов.

Места со второго по пятое соответственно заняли: Хайме Мунгия (Мексика), Джаррелл Миллер (США), Реджис Прогрейс (США) и Теофимо Лопес (США и Гондурас).

Ранее другое авторитетное издание Sports Illustrated назвало Усика лучшим боксером 2018 года независимо от весовой категории по своей версии.