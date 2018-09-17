17 сентября 2018, понедельник

Усик сравнил своего наставника с легендарным футбольным тренером

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Александр Усик считает, что Анатолий Ломаченко похож на Валерия Лобановского
Фото: K2 Promotions via Facebook

Александр Усик считает, что Анатолий Ломаченко похож на Валерия Лобановского

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, с каким футбольным тренером можно сравнить его наставника Анатолия Ломаченко.

В интервью Youtube-каналу Вацко Light украинец заявил, что больше всего Ломаченко-старший похож на легендарного экс-тренера Динамо Валерия Лобановского. В первую очередь, по мнению боксера, это выражается в манере поведения его наставника и большой любви к своему делу.

"Видите, у Лобановского тоже было мало разных интервью, которые он давал. Был скрытный, поэтому, наверное, Анатолия Николаевича можно сравнить с ним. Он мало разговаривает, но много его действий видны в ринге через нас", - сказал Усик.

По словам Усика, именно большая закрытость его тренера предопределила также секретность работы и его тренировочного лагеря перед боем против Мурата Гассиева, что помогло одержать итоговую победу.

В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али. За этот бой, по словам Усика, он получил 2 миллиона долларов без учета налогов и других расходов.

Следующим соперником украинца станет британец Тони Белью, бой против которого состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

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