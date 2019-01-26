Усик собрался стать королем супертяжелого веса - промоутер Вчера, 19:32 749 Цей матеріал також доступний українською K2 Promotions Усик хочет собрать все пояса в супертяжелом весе - промоутер K2 Promotions

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил о планах украинца стать гегемоном в супертяжелой категории.



В комментарии BoxingScene.com представитель 32-летнего боксера отметил, что если это случится за один год, то будет великолепно.

"Если нет, мы будем идти вперед, пока он не получит шанс побить всех чемпионов и собрать все пояса. Но сперва нам нужно запустить его карьеру в супертяжелом дивизионе", - подчеркнул промоутер.

По его словам, недавно состоялась встреча с другим промоутером Усика Эдди Хирном и менеджером бойца Эгисом Климасом, чтобы запланировать следующие шаги украинца. Пока что все выглядит так, добавил Красюк, боксер будет драться в мае в США.

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Ранее команда украинского боксера сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с его соотечественником, супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Позже промоутер боксера Александр Красюк заявил, что среди хороших оппонентов для дебюта Усика в супертяжелом дивизионе остались только россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис, поэтому с вероятностью 70 процентов кто-то из них станет первым соперником украинца в хэвивейте.

Другой его промоутер Эдди Хирн заявлял, что украинец будет драться с супертяжеловесом Энтони Джошуа, если поднимется в его категорию, поскольку станет обязательным претендентом на его титул WBO.