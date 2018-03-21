Усик снял мотивирующий ролик для болельщиков - видео

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик снял мотивирующее видео для своих болельщиков, находясь в тренировочном лагере в Барселоне.

На своей странице в Instagram украинец показал свою тренировку на берегу моря, а в подписи к видео рассказал, как сумел добиться успеха.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определенных высот и продолжать двигаться дальше", - написал Усик.

Напомним, 28 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Александр Усик победил в Риге латвийца Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

После поражения в этом поединке латвийский боксер предложил украинцу провести реванш.

Следующий бой Усик проведет 11 мая в финале WBSS против россиянина Мурата Гассиева, который в своем полуфинале победил кубинца Юньера Дортикоса. Украинец уже приступил к подготовке к бою в Барселоне.