Усик рассказал, сколько получил за бой против Гассиева в Москве

Усик опроверг слухи о том, что на кону поединка было 10 миллионов долларов

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о том, что ему, как победителю боя против россиянина Мурата Гассиева в Москве, должны заплатить два миллиона долларов.

В интервью Вацко Light боксер опроверг слухи о том, что на кону поединка было 10 миллионов долларов. По его словам, из 2 млн долларов еще вычтут деньги, потраченные на подготовку к бою, налоги и другие расходы.

"Два миллиона для победителя, но потом все минусуют. Сколько получится – я не знаю", - добавил Усик.

Тяжеловес также опроверг сообщения о том, что он не платит налоги. Спортсмен отметил, что в случае запроса в профильные структур, такая информация будет предоставлена.

В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

Позже украинский боксер заявил о том, что готов провести реванш с российским боксером Муратом Гассиевым. Он отметил, что если поединок будет для него выгодным в финансовом плане, то готов драться вне зависимости от места проведения боя.