Усик рассказал о способах заработка в детстве

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал, как ему приходилось зарабатывать деньги в детстве.

Как сообщил звездный боксер в интервью ОТДУШИВДУШУ, способы были разнообразными: от собирания металла и бутылок до вылова рыбы.

"Искали металл, собирали бутылки, продавали фрукты, которые... не воровали в саду, а договаривались с охраной сада. Ночью срывали, а потом утром продавали на рынке. Мы приходили и договаривались с ними, что мы ночью придем, и спрашивали, что им нужно. Кто-то говорил, что ему надо сигареты, кто-то просил бутылку", - заверил Усик.

Также, по словам Усика, довольно часто ему приходилось продавать что-то, чтобы заработать свои первые деньги.

"Мороженое возили на море и ходили там по пляжу с криками "Мороженое!" Коров пас, дрова рубил, а затем продавал людям, ловили рыбу, которую потом продавали. Как мог, как Боженька давал, так и зарабатывали", - добавил боксер.

Напомним, на данный момент Усик залечивает травму локтя, полученную на тренировке. Его бой в финале Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева, который должен был состояться 11 мая, отложен на неопределенный срок.

Возвращения Усика к тренировкам запланировано на середину мая.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ, хотя команда Гассиева очень этому удивляется.