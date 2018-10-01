Усик рассказал о появлении своей религиозности из-за болезни в детстве

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что стал очень религиозным человеком после тяжелой болезни в детстве.

В эфире 112 канала Усик сообщил, что в детстве был близок к смерти, когда заболел пневмонией. Врачи давали ему минимальные шансы на спасение, но все изменила его вера в бога.

"Слава богу, за год вычухался. К нам в больницу пришел священник, который говорил о правильности жизни, дал мне молитвослов. Как все дети, мне тогда восемь или девять лет было, я бегал, суетился, они не понимали — пришел какой-то бородатый дядька с крестом в черной одежде, а я задавал ему вопросы, сказав, что скоро умру.

Он мне такой: "Кто тебе это сказал?". Я говорю, что врачи. Он отвечает: "Бог решает, уйдешь ты или нет". И все. Он мне дал молитвослов, в котором я выучил свою первую молитву — Отче наш", - сказал Усик.

Следующий свой бой Усик проведет против Тони Белью. На кону поединка, который состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере, будут стоять все четыре титула украинца.

По словам украинца, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.