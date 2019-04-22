Усик прокомментировал выборы Президента Украины - видео
Чемпион мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от второго тура президентских выборов в Украине.
Усик прокомментировал победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента Украины в прямом эфире в своем Instagram, сообщает Luckypunch.net.
"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик.
Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% протоколов, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко набирают 73,16% и 24.5% голосов избирателей соответственно.