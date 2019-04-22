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Усик прокомментировал выборы Президента Украины - видео

Вчера, 22:32
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Усик прокомментировал выборы Президента Украины - видео - фото

Александр Усик via Instagram

Усик положительно отозвался о результатах выборов

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от второго тура президентских выборов в Украине.

Усик прокомментировал победу Владимира Зеленского во втором туре выборов Президента Украины в прямом эфире в своем Instagram, сообщает Luckypunch.net.

"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик.

Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% протоколов, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко набирают 73,16% и 24.5% голосов избирателей соответственно.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019 Александр Усик

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