Усик прокомментировал возможность проведения боя с Гассиевым в России

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Усик не будет драться в Гассиевым в России

Усик не будет драться в Гассиевым в России

Украинский чемпион WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик выступил против проведения в РФ поединка с российским обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым.

По информации Sport.ua украинский спортсмен твердо убежден в том, что местом проведения боя будет точно не Россия.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!", - цитирует боксера медиа.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России.

Ранее стало известно, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

Сам Усик подтвердил, что повредил локоть, поэтому бой против обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева не состоится 11 мая.

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