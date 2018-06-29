29 июня 2018, пятница

Усик прокомментировал проведение боя с россиянином в Москве

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Александр Усик собирается победить Мурата Гассиева в Москве
Фото: K2 Promotions via Facebook

Александр Усик собирается победить Мурата Гассиева в Москве

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против российского обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева в Москве.

В интервью официальному WBSS украинец напомнил, что в четвертьфинале и полуфинале турнира уже побеждал на территории соперников, поэтому намерен это сделать и в финале.

"Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, теперь собираюсь победить в Москве", - сказал Усик.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России заявил о том, что финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ.

Сам Усик отказывался драться на территории РФ, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что финальный поединок между его клиентом и Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится 21 июля в Москве.

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