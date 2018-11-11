Усик прокомментировал победу над Белью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик после победы над британцем Тони Белью заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть, передает iSport.ua.

"Лучшими становятся только те, кто бьется с лучшими. Провел ли я лучший для себя бой? На сегодняшний день - да...Мои планы на будущее? У меня был тяжелый год. Я хочу отдохнуть с семьей, подлечиться, и лишь потом мы сможем говорить о будущем", - сказал боксер во флэш-интервью в ринге.

Он отметил, что ждал от Белью того, что было в начале боя - в конце первого раунда британский боксер действовал активнее. Этот темп он продолжил и в дальнейшем, удачно попав джебом во втором раунде.

"Я ждал от Белью то, что было в начале боя. Ему нечего было терять", - сказал Усик.

Также боксер отметил, что ставит себе целью перейти в супертяжелый дивизион.

"Хватит ли мне сил для супертяжелого веса? Я буду дополнительные макарошки есть и все будет офигенно. Ставлю ли я себе целью стать абсолютным чемпионом в супертяжах? Конечно. Нужно ставить себе цели. Если мы не ставим себе цели - мы трухнем. Мы должны ставить себе цели", - заявил Усик.

Напомним, в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью.