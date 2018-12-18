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Усик проиграл гольфисту голосование BBC за звание зарубежного спортсмена года

Сегодня, 01:10
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Франческо Молинари обошел Усика в голосовании респондентов BBC

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не стал лучшим зарубежным спортсменом 2018 года по итогам голосования BBC.

Как сообщает сама британская медиакорпорация, ее респонденты отдали предпочтение итальянскому игроку в гольф Франческо Молинари, который первым среди своих соотечественников выиграл большой турнир в британском Карнусти.

Помимо Молинари, конкурентами украинского боксера в голосовании были американская гимнастка Симона Байлз и чешская сноубордистка Эстер Ледецка.

Как отмечает медиа, Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе всего за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью на их территории.

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После этого Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec, опередив своего соотечественника Василия Ломаченко.

Теги:   Александр Усик Бокс

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