12 ноября 2018, понедельник

Усик пришел в раздевалку Манчестер Сити после матча с МЮ - видео

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Зинченко сопровождал Усика в раздевалке Манчестер Сити
Фото: Александр Зинченко via Instagram

Зинченко сопровождал Усика в раздевалке Манчестер Сити

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик появился в раздевалке Манчестер Сити после победного матча футбольного клуба над Манчестер Юнайтед.

Боксер фотографировался с игроками, которые отдыхали после манкунианского дерби, и персоналом чемпиона Англии.

Сопровождал тяжеловеса его соотечественник, полузащитник "Горожан" Александр Зинченко, который не выходил на поле в матче.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.

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