Усик стал претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис Сегодня, 11:19 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик via Instagram Усик ждет дебют в супертяжелой весовой категории Александр Усик via Instagram

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на постановление WBO.

Отмечается, что, согласно рейтингу, претендентом на чемпионский бой должен быть британец Диллиан Уайт, однако в WBO решили, что статус абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе дает украинцу преимущество.

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После победы Руиса над Джошуа мексиканский боксер владеет поясами WBO, WBA, IBF и IBO. Реванш между боксерами должен состояться до конца 2019 года.

В начале июня этого года Джошуа потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса нокаутом в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая, перенесен из-за травмы украинца на тренировке.

