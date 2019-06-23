Усик стал претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис
Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе.
Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на постановление WBO.
Отмечается, что, согласно рейтингу, претендентом на чемпионский бой должен быть британец Диллиан Уайт, однако в WBO решили, что статус абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе дает украинцу преимущество.
После победы Руиса над Джошуа мексиканский боксер владеет поясами WBO, WBA, IBF и IBO. Реванш между боксерами должен состояться до конца 2019 года.
В начале июня этого года Джошуа потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса нокаутом в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая, перенесен из-за травмы украинца на тренировке.