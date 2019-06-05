Усик потерял еще один чемпионский титул 5 июня, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Усик остался с двумя поясами чемпиона мира в тяжелом весе Reuters/Andrew Couldridge

Всемирный боксерский совет (WBC) сделал соответствующий титул украинца Александра Усика в тяжелом весе вакантным.



Как сообщает ESPN, за бойцом закреплен статус «чемпиона в отпуске», что дает ему право немедленно драться за пояс в случае возвращения в тяжелый вес.

Тем самым Усик утратил звание чемпиона мира WBC в этой категории и сохраняет за собой титулы чемпиона WBO и IBF.

Теперь за соответствующий пояс поборются победители полуфиналов Всемирной суперсерии Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки и Юниор Дортикос — Эндрю Табити.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.

В марте Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинца от своего титула из-за перехода в супертяжи. После этого боец перестал быть абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.