Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Усик потерял еще один чемпионский титул

5 июня, 20:10
Цей матеріал також доступний українською
Усик потерял еще один чемпионский титул - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Усик остался с двумя поясами чемпиона мира в тяжелом весе

Всемирный боксерский совет (WBC) сделал соответствующий титул украинца Александра Усика в тяжелом весе вакантным.

Как сообщает ESPN, за бойцом закреплен статус «чемпиона в отпуске», что дает ему право немедленно драться за пояс в случае возвращения в тяжелый вес.

Тем самым Усик утратил звание чемпиона мира WBC в этой категории и сохраняет за собой титулы чемпиона WBO и IBF.

Теперь за соответствующий пояс поборются победители полуфиналов Всемирной суперсерии Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки и Юниор Дортикос — Эндрю Табити.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.

В марте Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинца от своего титула из-за перехода в супертяжи. После этого боец перестал быть абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.

Теги:   IBF WBO WBC Александр Усик Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Бокс

Вчера, 13:42

img
Остался с одним. Усик лишился третьего чемпионского титула
2174

Главное

Политика

Сегодня, 11:37

img
Съезд партии Слуга Народа перенесли на 9 июня
Политика

Сегодня, 17:18

img
Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах
Политика

Сегодня, 12:07

img
Рух новых сил заявил о поддержке Зеленского и готовности к совместной работе